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Общество25 ноября 2021 8:28

Сити-менеджер Советска объяснил, почему досрочно покинул свой пост

Андрей Сергеев пошел на повышение
Николай Литвинов
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Андрей Сергеев.

Андрей Сергеев.

Фото: Администрация Советска

Глава администрации Советского городского округа Андрей Сергеев оставил свой пост. В среду решение о досрочном прекращении полномочий сити-менеджера принял окружной Совет депутатов.

- Я перехожу на работу в правительство Калининградской области - в министерство по муниципальному развитию и внутренней политике, - объяснил сам Сергеев в видеообращении, опубликованном на странице во ВКонтакте.- Антон Андреевич сделал мне предложение перейти в правительство, где я буду отвечать за развитие всех муниципалитетов региона. Для меня это было неожиданно.

На посту градоначальника Сергеев проработал ровно год. Временно исполняющим обязанности главы администрации Советска назначен Евгений Макаров.