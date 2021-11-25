В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 25 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 5 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. А. Суворова 41, ул. Нансена 61-65,71,73,75-77,79,54-60а, 66,70,72. С 13.00 до 16.00: ул. Проф. Баранова 36, 43-45, 43а, ул. Черняховского 1-7, ул. Иванникова 18.

Холодное водоснабжение с 23.00 до 03:00 будет отсутствовать на ул. Заводская 1-37, ул. Береговая 1-66, ул. Парковая 1-23, ул. Рабочая 1-15, пер. Рабочий 3,4, ул. Воскресенская 1-6, ул. Крещенская 3, ул. Строительная 1-15.