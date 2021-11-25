За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду, 24 ноября, в Калининградской области зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Зеленоградске на улице Ленина водитель «Тойоты» сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

В Калининграде во дворе дома на улице Карамзина водитель «Хендая» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерка получила телесные повреждения.