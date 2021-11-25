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Общество25 ноября 2021 9:05

В Багратионовске объявили в розыск пропавшего 13-летнего подростка

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Багратионовского района объявил в розыск пропавшего 13-летнего Ивана Рубановского. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне вечером несовершеннолетний самовольно ушел из дома по улице Кирпичной в Багратионовске и до настоящего времени не вернулся. Ранее из дома не уходил.

Семиклассник был одет в куртку цвета хаки с капюшоном, брюки белого цвета с темно-синей клеткой, кроссовки темно-синие с двумя белыми полосками.

В случае обнаружения либо получения значимой информации о местонахождении подростка просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (40156) 3-23-62, 552-601, 102 или 02.