Калининградский вуз вводит QR-коды для студентов

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Калининградский государственный технический университет (КГТУ) вводит QR-коды для студентов. Об этом сообщается на сайте вуза.

С 1 февраля 2022 года вход в учебно-лабораторные корпуса университетского комплекса КГТУ для обучающихся, достигших 18 лет и старше, всех форм обучения возможен только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или то, что студент перенес новую коронавирусную инфекцию.

В случае если у студента есть медотвод от вакцинации, необходимо предоставить оригинал справки.