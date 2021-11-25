145 пенсионеров, 3 сотрудника банков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 297 случаев ОРВИ, 31 пневмония и 15 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 145 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х;
- 3 сотрудника банков;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 36 индивидуальных предпринимателей и иные работающие;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- учащийся;
- 3 студента 3 образовательных учреждений;
- 99 неработающих.