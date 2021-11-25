145 пенсионеров, 3 сотрудника банков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 297 случаев ОРВИ, 31 пневмония и 15 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 145 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х;

- 3 сотрудника банков;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 36 индивидуальных предпринимателей и иные работающие;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- учащийся;

- 3 студента 3 образовательных учреждений;

- 99 неработающих.