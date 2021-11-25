В Правдинском районе при пожаре погиб мужчина, его личность не установлена

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Ночью 25 ноября при тушении пожара в квартире дома по улице Центральной поселка Фрунзенское Правдинского района обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Из-за сильного повреждения тела пламенем личность погибшего на месте установить не удалось. Вероятнее всего, им является 72-летний хозяин квартиры, проживавший в ней один. Предположительной причиной пожара является неисправность печного отопления.

В рамках доследственной проверки следователи регионального управления Следственного комитета установят все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на точное установление личности погибшего.