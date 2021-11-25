Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 343 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 217 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 3,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 10,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 8,
Гурьевский городской округ - 20,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 24,
Зеленоградский городской округ – 6,
Светлогорский городской округ – 8,
Славский городской округ – 3,
Советский городской округ - 17,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 8,
Неманский городской округ – 4.