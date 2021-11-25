Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 343 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 217 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 10,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 8,

Гурьевский городской округ - 20,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 24,

Зеленоградский городской округ – 6,

Светлогорский городской округ – 8,

Славский городской округ – 3,

Советский городской округ - 17,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 4.