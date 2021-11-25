Алиханов отметил прозорливость министра здравоохранения Кравченко

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Региональная система здравоохранения выдержала коронавирусный напор и позволила максимально нивелировать его наихудшие последствия. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил губернатор Антон Алиханов.

«И здесь стоит отметить прозорливость нашего министра здравоохранения Александра Кравченко: его ведомство весь год собирало небольшие передвижные кислородоконцентраторы, помогающие в лечении больных, - это так называемая легкая форма кислородной поддержки заболевших. В этом году их было закуплено более 600 штук», - сказал Антон Алиханов.

По словам главы региона, лечение больных в целом стало более эффективным, у медиков появились опыт и апробированные методики, которые корректируются с появлением новых штаммов коронавируса.

«На данный момент у нас нарастающим итогом пролечено более 60 тыс. пациентов, более 49 тыс. из них, лечившихся на дому, обеспечены бесплатными препаратами за счет федерального и регионального бюджетов», - отметил губернатор Калининградской области.