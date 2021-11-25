Депутаты Калининградской областной думы поддержали введение QR-кодов в общественных местах

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Калининградская областная дума большинством голосов поддержала поправки в федеральный закон о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Голосование проходило на этой неделе опросным путем, большинство парламентариев поддержали поправки в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, регулирующие использование QR-кодов в общественных местах. Против поправок выступили представители КПРФ.

В пресс-службе облдумы подчеркнули, что депутаты поддержали поправки только о введении кодов в общественных местах, какие-либо поправки о введении QR-кодов в транспорте в думу не поступали.