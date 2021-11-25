Райффайзенбанк запустил карту с кешбэком 1,5% для премиальных клиентов

У премиальных клиентов Райффайзенбанка появилась карта с кешбэком без условий и ограничений. Она дает кешбэк рублями в размере 1,5% от покупки без лимита по величине операции.

Карта Райффайзенбанка Visa Signature CASHBACK доступна в рамках пакета услуг «Премиальный 5». Также клиенты могут использовать премиальные опции от платежной системы Visa - специальные предложения, услугу «консьерж 24/7», а также защиту покупок и расширенную гарантию по карте. Для пользователей пакета «Премиальный 5» обслуживание новой карты бесплатно на весь срок действия.

«Неважно, что клиент планирует купить — продукты в супермаркете или шубу, при оплате картой Райффайзенбанка он получит кешбэк в 1,5%. Банковский сервис должен решать финансовую задачу индивидуального клиента легко и при этом не требовать его внимания и времени», — отметила Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Новые клиенты банка получат повышенный кешбэк в 3% и бесплатное обслуживание в рамках пакета «Премиальный 5» на три месяца, если откроют пакет до 28 февраля 2022 года.

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интерна