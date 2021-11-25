Кукушкина: Возможно, мы введем QR-коды на общественном транспорте

Евгения Кукушкина Фото: Иван МАРКОВ

В среду, 24 ноября, министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина во время прямой линии сообщила, что QR-коды на общественном транспорте Калининграда и области пока не вводятся, однако это решение может быть изменено.

- Это тема критичная и наболевшая, связана она с проектами федеральных законов по введению QR-кодов на авиа- и ж/д транспорте. Связано это и с опытом наших коллег. Вы знаете, что в других регионах ввели QR-коды на общественном транспорте, как на городском, так и на межмуниципальном. Вы видели заявление Антона Андреевича в Инстаграме, что мы не планируем внедрение сейчас этих кодов на общественном транспорте, но, если будет спущено федеральное законодательство, мы будем вынуждены его соблюсти, - заявила она.

Также Кукушкина высказалась о рейдах по проверке соблюдения пассажирами масочного режима.

- Надо это или не надо? Надо, - ответила министр на свой же вопрос. - Вы знаете, я ехала буквально две недели назад на работу, и мне звонит наш министр здравоохранения Александр Кравченко. Он говорит: «Наблюдаю картину в автобусе: половина людей без масок, половина в масках. Он достаточно плотно загружен, и идет запотевание внутри салона. И необходимо бы обеспечить меры по дезинфекции, по естественному проветриванию. Для нас эта среда самая болезненная с точки зрения распространения коронавирусной инфекции».

По словам министра, на транспорте уже проведено более 120 рейдов, за время которых было осмотрено около 5 000 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. Эти рейды будут продолжаться.