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Общество25 ноября 2021 14:45

Жителю Полесска проломили череп за сделанное замечание

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору»
Виктор Сергеев
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Полицейские задержали троих жителей Полесского района, которые жестоко избили человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

47-летний мужчина проезжал по городу на автомобиле и увидел, что трое мужчин ведут себя неподобающим образом в общественном месте. Он сделал им замечание и поехал дальше, но вскоре остановился у шлагбаума на железнодорожном переезде. Мужчины догнали машину, открыли дверь и начали избивать водителя, сломав ему свод черепа и лицевые кости.

Очевидцы произошедшего обратились в дежурную часть отдела полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили личности нападавших. Ими оказались трое мужчин в возрасте 26, 28 и 30 лет. Один из них пытался скрыться в Москве, однако его задержали в аэропорту «Внуково».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет колонии.