В Черняховске доступ к природному газу получили еще более тысячи жителей

Природным газом обеспечили 168 домовладений по улицам Гагарина, Элеваторной, Ростовской, Орджоникидзе, Поселковой, Линейной и переулку Энергетическому. Здесь проживает порядка 1 114 человек. Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, подключенные к газовым сетям индивидуальные жилые дома стали первыми в регионе участниками программы догазификации, то есть с жителей не взималась плата за техническое присоединение объекта.

- Работа по газификации Черняховского городского округа началась в 2016 году. За это время удалось добиться высоких результатов и обеспечить голубым топливом уже почти десять тысяч домовладений. Но важнее не цифры, а качественное улучшение жизни граждан. Такую задачу ставит глава региона Антон Алиханов. Для жителей переход на природный газ – это комфорт в эксплуатации, экологичность и снижение платы за энергоресурсы, – отметил вице-премьер Александр Рольбинов.