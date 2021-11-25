Пропавший в Багратионовске школьник спустя сутки сам пришел домой

13-летний Иван Р. ушел из дома в среду, 24 ноября. Поисками подростка занимались сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с волонтерами.

Сегодня Иван нашелся - он сам пришел домой.

- Выяснилось, что все это время он находился в доме у школьной подруги неподалёку от места жительства. Установлено, что с подростком не было совершено никаких противоправных действий, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С школьников и его родителями провели профилактическую беседу.