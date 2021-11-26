В Калининграде ищут мужчину на «Мерседесе», который уехал из дома и пропал

. Фото: "Запад".

В Калининграде продолжаются поиски 46-летнего Юрия Морозова, который пропал неделю назад. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад» , калининградец уехал из дома на улице Машиностроительной в прошлую пятницу, 19 ноября. Он отправился в неизвестном направлении на своем универсале «Мерседес» черного цвета и до сих пор не выходит на связь.

Приметы Юрия: рост - 170 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните телефонам: 8 (4012) 50-80-38; 8 (4012) 520-444; 02; 102 или 112.