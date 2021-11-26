Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная»

В результате задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«От лица всех жителей Калининградской области выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате аварии на шахте «Листвяжная», - написал губернатор на своей странице в Instagram. - Светлая память горнякам и спасателям, тем, кто, рискуя жизнью ради других, отдал свои».

Отметим, что по факту происшествия СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).