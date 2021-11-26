В Калининграде задержали депутата горсовета Елену Гладилину

Елена Гладилина. Фото: kprf-kaliningrad.ru

В Калининграде задержана депутат горсовета от коммунистов Елена Гладилина. Об этом сообщает сайт регионального отделения партии КПРФ.

«25 ноября в собственной квартире была задержана депутат городского Совета депутатов г. Калининграда Елена Гладилина, ей вменяется статья 20.2. КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»», - говорится в сообщении.

Задержание своего депутата коммунисты связывают с позицией Гладилиной по вопросу введения QR-кодов. Еще в конце октября фракция КПРФ в горсовете предложила провести общественные слушания о законности запуска системы QR-кодов в Калининградской области.

Отметим, что Елена Гладилина возглавляет общественную организацию «Родители Калининграда» и впервые стала депутатом горсовета в этом году.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ: