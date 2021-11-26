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Здоровье26 ноября 2021 8:24

В Калининградской области выявили минимальное число новых случаев COVID-19 за месяц

Заразились 336 человек
Николай Литвинов
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 336 новых случаев коронавируса. Это минимальное число заразившихся за месяц - 22 октября было 337 инфицированных. Общее число заразившихся ковидом с начала пандемии достигло в нашем регионе 74 618 человек. Выздоровевших за сутки стало больше на 440 человек, всего переболели 66 189 человек.

В стране за последние сутки выявили 34 690 случаев COVID-19 в 85 регионах. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписали 36 145 человек.