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Здоровье26 ноября 2021 9:19

В минздраве рассказали, что грозит пенсионерам, которые не будут вакцинироваться

Прививку сделал уже каждый второй пожилой житель области
Николай Литвинов
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Уже 157 00 пенсионеров вакцинированы хотя бы одним компонентом.

Уже 157 00 пенсионеров вакцинированы хотя бы одним компонентом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обязательная вакцинация жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями действует в Калининградской области с 17 ноября. Руководители предприятий должны организовать прохождение вакцинации пожилых сотрудников первым компонентом (или однокомпонентной вакциной) до 15 декабря 2021 года, вторым компонентом - до 15 января 2022-го.

О том, что ждет отказавшихся от прививки пенсионеров, в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» рассказала ведущий консультант департамента охраны здоровья регионального минздрава Ирина Радкевич.

- Вакцинация остается добровольной, и каждый пациент заполняет добровольное информированное согласие, - напомнила Ирина Радкевич. - Если гражданин не проходит вакцинацию, вступают в силу ограничения, которые приняты правительством области. Работающие граждане, например, могут быть отправлены на удаленную работу и т. д. Мы прекрасно понимаем, какие меры принимаются.

По словам Ирины Радкевич, пенсионеры активно проходят вакцинацию. Сегодня в Калининградской области проживают 231 702 человека старше 60 лет, из которых 157 000 вакцинированы хотя бы одним компонентом. Кроме того, прививку уже сделали 80 000 человек, имеющие хронические заболевания.