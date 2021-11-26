Транспорт, санаторий и садики: где выявили заразившихся ковидом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области выявили 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 120 пенсионеров;
- 92 неработающих;
- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 12 учащихся;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 детей, посещающих детские сады;
- 8 работников образования;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 медицинских работников;
- 4 студента трех образовательных учреждений;
- 4 сотрудника санаториев;
- 4 ребенка до 6 лет, не посещающие детские садики;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- работник с/х;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник гостиницы.
У 294 заразившихся выявлены симптомы ОРВИ, у 23 началась пневмония, 19 человек переносят бессимптомно.