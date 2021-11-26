Транспорт, санаторий и садики: где выявили заразившихся ковидом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области выявили 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 120 пенсионеров;

- 92 неработающих;

- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 12 учащихся;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 детей, посещающих детские сады;

- 8 работников образования;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 медицинских работников;

- 4 студента трех образовательных учреждений;

- 4 сотрудника санаториев;

- 4 ребенка до 6 лет, не посещающие детские садики;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- работник с/х;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник гостиницы.

У 294 заразившихся выявлены симптомы ОРВИ, у 23 началась пневмония, 19 человек переносят бессимптомно.