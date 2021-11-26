В Калининграде открылся парк фонарей «Сказки Старой Европы»

. Фото: Александр Подгорчук

Парк фонарей «Сказки Старой Европы» открылся на территории калининградского парка «Юность». Под открытым небом установлены более 250 скульптур-фонарей, объединенные в 25 тематических композиций. Как сообщают организаторы, размер самого большого фонаря - более 4 метров.

Посетители увидят Щелкунчика, Мышиного короля, Снежную королеву и других светящихся персонажей сказок Гофмана, братьев Гримм, Андерсена, Перро.

Для посещения парка фонарей нужно приобретать отдельный билет. Цена - от 250 до 400 рублей. Дети до 5 лет - бесплатно. Предъявлять QR-код не требуется. Посмотреть «Сказки Старой Европы» можно до 16 января.