В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 25 ноября, в Калининграде под колеса автомобилей попали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во дворе дома на улице Зеленой водитель «Ауди» при движении задним ходом сбил 89-летнего мужчину, который находился сзади автомобиля. В результате наезда пенсионер получил телесные повреждения.

На Московском проспекте 18-летний водитель «Тойоты» без прав сбил 37-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.