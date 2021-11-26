Cпортсмены из Калининграда завоевали три золотые медали чемпионата Европы по жиму штанги лежа

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Екатеринбурге прошел чемпионат Европы по одному из трёх упражнений пауэрлифтинга. На помосте Дворца игровых видов спорта по правилам экипировочного и классического жима чемпионов определили свыше 80 представителей 15 европейских государств.

В активе представителей калининградской федерации пауэрлифтинга награды в двух разделах, рекорд России и рекорд мира. Наши спортсмены победили среди девушек, мужчин старше 18 лет и женщин не старше 70 лет.

Рекордсменкой мира среди девушек стала восемнадцатилетняя чемпионка мира 2021 года Арина Демидова. Воспитанница мамоновской спортивной школы Артёма Тавастшерны в лучшей попытке зафиксировала штангу весом 150 килограммов. Обновив предыдущий юношеский рекорд планеты на 4,5 килограмма, установленный ею же месяц назад. При этом её личная масса ровно 57 килограммов, что позволило завоевать и награду за победу в абсолютной весовой категории среди всех участниц первенства.

В классическом дивизионе, то есть без специальной «жимовой» майки, лучший результат спортсмена-инструктора калининградской спортшколы по силовым видам спорта и атлета регионального Центра спортивной подготовки сборных команд Дмитрия Лучкина стал новым рекордом России среди мужчин весом до 74 килограммов. Он поднял 197,5 килограмма.

Среди женщин не старше 70 лет золотую медаль получила Вера Охремчук из Советска, в лучшей попытке зафиксировавшая штангу весом 62 килограмма.