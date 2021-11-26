Калининградского бизнесмена будут судить за мошенничество с субсидиями

В Калининградской области будут судить директора компании за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 2019 году власти решили выдать субсидии бизнесу на возмещение части затрат на строительство объектов рыбоводной инфраструктуры. 50-летний житель Светлого подготовил фиктивные документы о понесенных затратах при строительстве установок для выращивания африканского сома и получил от государства 3,5 млн рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.