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Общество26 ноября 2021 10:57

Калининградского бизнесмена будут судить за мошенничество с субсидиями

Аферист получил от государства 3,5 млн рублей
Виктор Сергеев
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В Калининградской области будут судить директора компании за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 2019 году власти решили выдать субсидии бизнесу на возмещение части затрат на строительство объектов рыбоводной инфраструктуры. 50-летний житель Светлого подготовил фиктивные документы о понесенных затратах при строительстве установок для выращивания африканского сома и получил от государства 3,5 млн рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.