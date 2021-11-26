Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 336 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 130 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 8,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 10,

Пионерский городской округ – 7,

Гвардейский городской округ - 16,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 36,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 11,

Светловский городской округ – 26,

Зеленоградский городской округ – 21,

Светлогорский городской округ – 13,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 8,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 22,

Неманский городской округ – 6,

Янтарный городской округ – 3.