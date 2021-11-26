Калининградец организовал на хуторе под Правдинском нарколабораторию

Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который организовал на хуторе под Правдинском лабораторию по выращиванию конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска было изъято 4,6 кг марихуаны, 300 граммов высушенных листьев и стеблей конопли, а также оборудование для её выращивания: осветительные приборы, контейнеры с семенами и грунт.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, заявили в полиции.