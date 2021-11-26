Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 11:20

Калининградец организовал на хуторе под Правдинском нарколабораторию

В ходе обыска было изъято 4,6 кг марихуаны
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который организовал на хуторе под Правдинском лабораторию по выращиванию конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска было изъято 4,6 кг марихуаны, 300 граммов высушенных листьев и стеблей конопли, а также оборудование для её выращивания: осветительные приборы, контейнеры с семенами и грунт.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, заявили в полиции.