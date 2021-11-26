Для калининградской музыки создадут интернет-радио

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Идея создать такую радиостанцию родилась у ведущего программы о калининградской музыке «Номер один», которая выходила в эфир около 20 лет, предпринимателя Александра Исаева. В интервью радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» он рассказал, что за время существования его программы накопилась уникальная фонотека из нескольких тысяч песен. Архив уже начали оцифровывать.

«Массив был большой, а что с этим делать, может залить в облако? И тут мне в голову приходит очень простая идея, которая почему-то раньше не приходила: сделаем радио исключительно калининградских исполнителей», — объяснил Исаев.

В случае если до конца декабря необходимая сумма будет собрана, проект планируется запустить весной 2022 года. Сбор средств запущен на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru.