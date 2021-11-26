Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 13:08

На калининградца завели дело за три спиленных дуба

Ущерб составил 1,3 млн рублей
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

На жителя Неманского района завели уголовное дело за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В районе поселка Лунина ранее судимый 35-летний мужчина спилил три дуба. На следующий день он вернулся на место с приятелем, которого обманом уговорил помочь распилить поваленные деревья, сообщив ему, что имеет законное разрешение на порубку.

«Лесорубов» задержали оперативники уголовного розыска, которые также изъяли грузовик ГАЗ и две бензопилы. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.