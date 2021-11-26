На калининградца завели дело за три спиленных дуба

На жителя Неманского района завели уголовное дело за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В районе поселка Лунина ранее судимый 35-летний мужчина спилил три дуба. На следующий день он вернулся на место с приятелем, которого обманом уговорил помочь распилить поваленные деревья, сообщив ему, что имеет законное разрешение на порубку.

«Лесорубов» задержали оперативники уголовного розыска, которые также изъяли грузовик ГАЗ и две бензопилы. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.