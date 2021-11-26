Зеленоградск и остров Канта вошли в число победителей премии «Сокровища России»

. Фото: Александр Подгорчук

Подведены итоги масштабного онлайн-конкурса журнала National Geographic Traveler, посвященного туристическим возможностям России.

Конкурс стартовал 1 июля и завершился 31 октября. На протяжении четырех месяцев на сайте Nat-geo.ru можно было отдать свой голос за интересные достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и праздники, которые были представлены в десяти номинациях. Калининградская область вошла в число победителей в двух из них.

Остров Канта занял первое место в разделе «Общественное пространство», в котором соревновались 38 регионов. Калининград обошел по количеству голосов Санкт-Петербург с культурно-деловым пространством «Севкабель Порт». Также в число лучших вошли общественные пространства Ростовской области, Марий Эл и Чувашской Республики.

Зеленоградск стал вторым в номинации «Пляжный, оздоровительный и рекреационный курорт», в котором были представлены 16 регионов. Лидерами голосования кроме Зеленоградска стали Алтайский край, Самарская область, Кабардино-Балкария и Астрахань.

Как отметил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак, победа в представленных номинациях – итог планомерной работы по развитию туристических локаций региона.

- Остров Канта значительно преобразился после реконструкции, – отметил руководитель ведомства. – По инициативе губернатора Антона Алиханова было выделено 152 миллиона рублей на благоустройство этой территории. Благодаря преображению острова стало возможным проведение концертов под открытым небом на площади у Кафедрального собора и мероприятий в самом парке. Значительно возрос поток посетителей этого общественного пространства.