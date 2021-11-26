В Калининграде осудили организаторов незаконного игорного бизнеса

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В Калининграде вынесли обвинительный приговор банде, которая незаконно организовывала и проводила азартные игры.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин и женщина, которые с ноября 2013-го по декабрь 2018 года организовали в помещениях трех торговых центров в Калининграде и на рынке проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета. За пять лет они смогли заработать не менее 22 млн рублей.

Приговором Ленинградского районного суда двум осужденным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн рублей, 2 лет лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. рублей с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Женщине суд назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы и штрафа в сумме 300 тыс. рублей с отсрочкой исполнения наказания до достижения 14 лет ее ребенком. Четвертому осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.