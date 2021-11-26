Филиал Центральной музыкальной школы в Калининграде подключили к высокоскоростному интернету

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В Калининграде на острове Октябрьском строятся филиалы Третьяковской галереи, Большого театра и Российского государственного института сценических искусств, ЦМШ и академии хореографии, а также общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей.

Сегодня телекоммуникационными услугами обеспечен первый объект культурного кластера - филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

- «Ростелеком» как один из ведущих операторов связи принимает на территории Калининградской области активное участие во всех значимых инфраструктурных проектах, - рассказал Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с государственным и корпоративным сегментами. - Компания имеет хорошо развитые сети, мы ежегодно вкладываем немало средств не только в разработку и запуск новых цифровых сервисов, но и в модернизацию инфраструктуры. Мы построили отдельную современную линию связи до филиала «Балтийский» Центральной музыкальной школы и можем обеспечить любые ее потребности в цифровых услугах и сервисах.

На текущий момент филиал обеспечен широкополосным доступом в интернет со скоростью до 150 Мбит/с и цифровой телефонией. В ближайшее время специалисты также подключат учебное заведение к единой системе передачи данных (ЕСПД), организуют в нем зону Wi-Fi и установят умные экраны. Филиал ЦМШ «Балтийский» состоит из музыкальной школы, рассчитанной на 150 студентов, общеобразовательного центра и интерната на 75 человек. До конца года завершится строительство комплекса, где смогут жить преподаватели, сотрудники и семьи младших учащихся из других городов.

Следующим объектом культурно-образовательного кластера, который получит доступ к современным телекоммуникационным услугам, станет филиал Московской государственной академии хореографии.