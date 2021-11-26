Антон Алиханов проверил качество капитального ремонта дорог в Калининграде

В пятницу глава региона посетил в Калининграде улицы Совхозная и Катина. Первую из них уже отремонтировали. Сумма муниципального контракта составила 33,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства, дорожники отремонтировали проезжую часть, обустроили тротуары, новые дорожные знаки, дождевую канализацию. Выполнено озеленение территории. Оборудованы парковки, автобусные остановки для общественного транспорта, установлено новое наружное освещение.

- При выполнении работ учитывались все нарекания граждан, - сообщили губернатору представители мэрии.

На улице Катина работы еще идут. Здесь планируется довести проезжую часть до нормативной ширины, обустроить тротуары, велодорожки, модернизировать освещение и инфраструктуру для транспорта.