К юбилею в поезде «Янтарь» обновили 30 вагонов

На Калининградской железной дороге отметили 75-летие вагонного депо и 60-летие курсирования фирменного пассажирского поезда № 30/29 «Янтарь» сообщением Калининград – Москва. К юбилею поезда обновили шесть плацкартных, 23 купейных и один штабной купейный вагон.

Как сообщает пресс-служба правительства, весь подвижной состав прошел углубленную модернизацию. В частности, полностью заменен интерьер, обновлены практически все компоненты вагонов и улучшены их характеристики. У пассажиров появилась возможность организации личного пространства, в том числе за счет индивидуального освещения, розеток и USB-портов.

По случаю двух громких дат железнодорожников наградили благодарственными письмами губернатора Калининградской области, председателя областной Думы, министра развития инфраструктуры региона, главы городской администрации областного центра, начальника Калининградской железной дороги.

- Плодотворное сотрудничество с ведущей российской компанией ОАО «РЖД» помогает нашей области решать важные проблемы модернизации транспортного комплекса, продвигать инфраструктурные проекты, реконструировать вокзалы. Калининградская железная дорога входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. От каждого работника зависит бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение, безопасность, качество обслуживания и комфорт граждан, – отметил вице-премьер Александр Рольбинов.