Калининградскую экономику поднимут российские миллиардеры

В Калининградской области ждут появления миллиардеров. Такие надежды породил подготовленный российским Минэкономразвития проект поправок в закон «О международных компаниях и международных фондах». Ведомство планирует простимулировать возвращение на родину попавшего под санкции за рубежом капитала. При этом предполагается, что под управлением личного фонда бизнесмена должны быть активы стоимостью не менее 5 миллиардов рублей, будь то заграничная недвижимость, паи в иностранных компаниях, ценные бумаги или средства в иностранных банках.

Минфин России уже решил не снижать до 5% ставку налога на прибыль по пассивным доходам международных холдинговых компаний в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке из-за возможного переезда туда российских компаний. Управляющий инвестфонда «Лайт-Хаус» Николай Власенко заявил в эфире радио «Бизнес ФМ – Калининград», что если сверхбогатые бизнесмены появятся у нас в регионе, то это пойдет ему лишь на пользу.

- Возьмем, например, такой известный офшор, как Кипр, который является убежищем многих российских миллиардеров, - пояснил Власенко. - Понятно, что они там развивают инфраструктуру, платят юридическим компаниям, платят за снятие офисов, часть денег требует обслуживания, сервиса. Это все идет в бюджеты той территории, где это создано».