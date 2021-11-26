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Общество26 ноября 2021 17:45

Экипажу эсминца «настойчивый» вручили икону Андрея Первозванного

Торжественная церемония и молебен состоялись на палубе флагмана Балтийского флота
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Теперь экипаж эсминца находится еще и под защитой покровителя всех российских моряков.

Теперь экипаж эсминца находится еще и под защитой покровителя всех российских моряков.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Экипажу флагманского корабля Балтийского флота – эскадренного миноносца «Настойчивый» вручили икону Святого апостола Андрея Первозванного. В торжественном мероприятии, прошедшем на палубе военного корабля, приняли участие командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина и настоятель Свято-Георгиевского морского собора БФ, помощник командира соединения надводных кораблей по работе с верующими военнослужащими архимандрит Софроний.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, архимандрит передал прошедшую чин освящения икону командиру «Настойчивого» капитану 2-го ранга Антону Ганиеву, а затем провел на эсминце молебен.