Экипажу эсминца «настойчивый» вручили икону Андрея Первозванного

Теперь экипаж эсминца находится еще и под защитой покровителя всех российских моряков. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Экипажу флагманского корабля Балтийского флота – эскадренного миноносца «Настойчивый» вручили икону Святого апостола Андрея Первозванного. В торжественном мероприятии, прошедшем на палубе военного корабля, приняли участие командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина и настоятель Свято-Георгиевского морского собора БФ, помощник командира соединения надводных кораблей по работе с верующими военнослужащими архимандрит Софроний.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, архимандрит передал прошедшую чин освящения икону командиру «Настойчивого» капитану 2-го ранга Антону Ганиеву, а затем провел на эсминце молебен.