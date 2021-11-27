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Общество27 ноября 2021 10:34

В Калининграде на 4 месяца закрывается движение по ул. Соммера

Для объезда предлагается использовать ул. Проф. Севастьянова
Виктор Сергеев
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В Калининграде с 6 декабря по 4 апреля 2022 года из-за ремонта закрывается сквозное движение по ул. Ген. Соммера на участке от ул. Пролетарской до ул. Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для объезда предлагается использовать ул. Проф. Севастьянова, которая на время проведения ремонтных работ станет полностью двусторонней.

Ответственность за установку ограждений и знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядчика, ООО «ИНПЭКС».