В Калининграде на 4 месяца закрывается движение по ул. Соммера

В Калининграде с 6 декабря по 4 апреля 2022 года из-за ремонта закрывается сквозное движение по ул. Ген. Соммера на участке от ул. Пролетарской до ул. Рокоссовского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для объезда предлагается использовать ул. Проф. Севастьянова, которая на время проведения ремонтных работ станет полностью двусторонней.

Ответственность за установку ограждений и знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядчика, ООО «ИНПЭКС».