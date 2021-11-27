В Калининграде на выходных пройдет бесплатный скрининг на ВИЧ-СПИД

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В Калининграде в субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября, пройдет бесплатный скрининг на ВИЧ-СПИД. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Экспресс-исследование в преддверии Всемирного дня борьбы с ВИЧ-СПИД.

Анонимное, то есть без предоставления персональных данных, бесплатное тестирование на ВИЧ по слюне с получением результата исследования через 5-10 минут могут пройти все желающие.

Время проведения - с 12 до 16 часов.

Место поведения – Центр-СПИД, ул. Желябова, 6/8.