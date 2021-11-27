В Калининграде ликвидировали дезоморфиновый притон

В Калининграде полицейские ликвидировали наркопритон на Литовском валу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

45-летний мужчина изготавливал у себя на кухне «винт», а также опаснейший наркотик – дезоморфин, один укол которого может вызвать необратимые последствия для здоровья человека.

«Для производства злоумышленник использовал лекарственные препараты и химические реактивы, а чтобы скрыть едкий запах, установил мощную вытяжку. Наркозависимые приносили владельцу квартиры еду, деньги и ингредиенты для варки «винта» и «крокодила», а он давал им возможность употреблять в своей комнате уже готовый продукт», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские при силовой поддержке бойцов «Гром» взяли наркопритон штурмом и застали внутри самого хозяина и одного из его гостей в наркотическом опьянении. В отношении организатора притона возбудили уголовное дело.