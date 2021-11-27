Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 314 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 208 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 7,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 7,
Пионерский городской округ – 6,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 6,
Гурьевский городской округ - 26,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 14,
Зеленоградский городской округ – 3,
Светлогорский городской округ – 7,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 8,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 3.