Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 314 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 208 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 7,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 6,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 6,

Гурьевский городской округ - 26,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 14,

Зеленоградский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 7,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 8,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 3.