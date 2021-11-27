Калининградец получил 4 года за отправку наркотиков по почте в колонию

К четырем годам лишения свободы осужден мужчина, который отправил в исправительное учреждение наркотики по почте. — Центральный районный суд г. Калининграда

В Калининграде вынесен приговор местному жителю, который отправил наркотики в колонию по почте. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В феврале этого года мужчина незаконно переслал почтовым отправлением 60 таблеток, которые содержали не менее 0,15 граммов сильнодействующего наркотика.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.