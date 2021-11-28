Житель Мамоново вызвал пожарных из-за вспыхнувшего холодильника

В Мамоново вечером в субботу 27 ноября произошел пожар в одной из квартир трехэтажного многоквартирного жилого дома. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, причиной возгорания стал холодильник.

- В 17:39 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Белоусова в городе Мамоново Мамоновского городского округа, - уточняет подробности пресс-служба ведомства. - В трехкомнатной квартире на третьем этаже на кухне горел холодильник на площади одного квадратного метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-30 в составе 5 человек и 1 единицы техники.