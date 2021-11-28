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Происшествия28 ноября 2021 6:32

В МЧС рассказали, как 6 часов боролись с огнем на складе покрышек в Калининграде

Пожар случился в субботу утром на территории бывшего завода «Цепрусс»
Иван МАРКОВ
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В Калининграде ликвидирован крупный техногенный пожар на территории бывшего завода «Цепрусс» по улице Правая Набережная, 25. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, с огнем пожарно-спасательные подразделения города боролись около 6 часов

Напомним, что сигнал о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступил 27 ноября в 7:05.

- Произошло возгорание на складе покрышек, - напоминает пресс-служба. - По состоянию на 10:14 по Московскому времени была объявлена локализация пожара. По состоянию на 12:40 произведена ликвидация открытого горения. В 13:39 ранг пожара 1БИС понижен до 1 ранга, - пишет пресс-служба ведомства.

К счастью, никто не пострадал.