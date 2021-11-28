Самолетам калининградской авиакомпании запретили летать в Евросоюз

Як-40 авиакомпании "Скол" Фото: Соцсети

Европейская комиссия обновила Список безопасности полетов ЕС. В опубликованный перечень попала и калининградская авиакомпания «Скол», которой теперь запрещена работа на территории Евросоюза. Это единственный российский авиаперевозчик, который был добавлен в список «из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты».

Дело в том, что под действие запрета или эксплуатационных ограничений в Европейском союзе попадают те компании, которые не соответствуют международным стандартам безопасности.

При этом, из списка в связи с повышением уровня безопасности полетов в стране были исключены все авиакомпании, сертифицированные в Молдове.

- Поддержание наивысшего уровня безопасности для всех авиапассажиров и персонала является главным приоритетом, - заявила комиссар по транспорту Адина-Иоана Вэлян. - Список безопасности полетов ЕС остается одним из наших самых эффективных инструментов для достижения этой цели.

Согласно сегодняшнему обновлению, полеты в небо Евросоюза запрещены 97 авиакомпаниям. В основном, это африканские авиакомпании, а также авиаперевозчики Армении, Ирана, Ирака, Киргизии и Афганистана.

Авиакомпания «Скол», в основном, занимается вертолетными перевозками пассажиров. Она начала свою деятельность с трех вертолетов Ми-8Т, взятых в аренду, и небольшого офисного помещения. Сегодня, согласно информации с сайта компании, флот составляют два французских вертолета Airbus Helicopters H125, 9 вертолетов Ми-8Т, 9 вертолетов Ми-26Т, 7 вертолетов «Ансат», 5 единиц Ми-8АМТ, а также 2 Ми-171 и 10 самолетов, включая пару Як-40.