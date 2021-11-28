В Светлогорске пропала школьница в розовой куртке

Пропавшая девочка Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Светлогорске объявлена в розыск 14-летняя школьница. Екатерина Алексеевна Захарова ушла из дома в пятницу 26 ноября и до настоящего времени не вернулась.

Девочка была одета в розовую куртку, зеленую толстовку, в джинсы и кроссовки. Рост школьницы 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 508-038 или 520-444 (звонок бесплатный). Поиском занимается поисково-спасательный отряд «Запад».