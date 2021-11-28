53 пенсионера и 81 безработный: кто заболел коронавирусом за сутки в Калининградской области

В Калининградской области за минувшие сутки зафиксировано 297 случаев заболевания коронавирусом. Оперативный штаб по контролю за распространением инфекции опубликовал список заболевших. Среди них снова лидируют пенсионеры и безработные. Вот весь список заразившихся ковидом:
- 81 неработающий;
- 53 пенсионера;
- 53 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 17 работников образования;
- 16 учащихся;
- 15 работников транспортных предприятий, водителей;
- 14 неорганизованных детей до 6 лет;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 студентов из шести образовательных учреждений;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 медицинских работника;
- 4 ребенка, посещающих детские сады;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника с/х;
- 1 сотрудник предприятий сферы ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 1 сотрудник банка;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг.