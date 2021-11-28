53 пенсионера и 81 безработный: кто заболел коронавирусом за сутки в Калининградской области

В Калининградской области за минувшие сутки зафиксировано 297 случаев заболевания коронавирусом. Оперативный штаб по контролю за распространением инфекции опубликовал список заболевших. Среди них снова лидируют пенсионеры и безработные. Вот весь список заразившихся ковидом:

- 81 неработающий;

- 53 пенсионера;

- 53 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 17 работников образования;

- 16 учащихся;

- 15 работников транспортных предприятий, водителей;

- 14 неорганизованных детей до 6 лет;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 студентов из шести образовательных учреждений;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 медицинских работника;

- 4 ребенка, посещающих детские сады;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника с/х;

- 1 сотрудник предприятий сферы ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 1 сотрудник банка;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг.