В Калининграде снесли здание комендатуры № 6

Снос комендатуры на Транспортной Фото: скриншот

В Калининграде на улице Транспортной снесли здание одной из восьми комендатур города Кёнигсберга, образованных после штурма города. Видео сноса опубликовало сообщество «Про Калининград».

Напомним, что в сентябре этого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова обещала подумать о сохранении здания комендатуры № 6.

- Давайте я еще посмотрю и подумаю, - заявила тогда Дятлова. - Мне нужно взвесить все за и против.

При этом, представитель пресс-службы мэрии сообщал корреспонденту «Комсомолки», что дом не был признан объектом культурного наследия, поэтому бюрократических препятствий для его сноса не имеется.

Дом № 10-12 на улице Транспортной, в котором находилась комендатура, был расселен к апрелю этого года. В скором времени с него была сорвана информационная табличка, напоминающая о раннесоветской истории города, и выбиты все рамы и двери. В начале ноября активисты, выступавшие за сохранение здания, сообщали, что неизвестные сломали в доме перекрытия.

Советские комендатуры выполняли в Кенигсберге различные функции. Они отвечали за восстановление промышленности, работу коммунальных служб, распределение продуктов среди населения, обеспечение правопорядка и т.д. Затем они были переформированы. В здании комендатуры на Транспортной до войны и после размещался жилой дом.