ДТП напротив бастиона Грольман Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Днем в воскресенье 28 ноября в Калининграде на Литовском валу произошло тройное ДТП. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, легковушки столкнулись на участке дороги, зажатом между бастионом Грольман и казармой Кронпринц.

Судя по опубликованным фото, участниками аварии стали водители БМВ, «Хонды» и «Рено». В комментариях уже пошутили, что им не нужно вызывать на место «аварийного комиссара», так как на заднем стекле БМВ приклеено объявление о выкупе авто.

Движение на участке, где произошло ДТП сильно затруднено.