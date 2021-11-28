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Происшествия28 ноября 2021 14:57

На променаде в Светлогорске образовался провал

Яму уже огородили, но она еще может увеличиться
Иван МАРКОВ
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Огороженный провал на променаде в Светлогорске

Огороженный провал на променаде в Светлогорске

Фото: Типичный Калининград

В Светлогорске очевидцы сфотографировали провал, образовавшийся на променаде напротив отеля «Гранд Палас». К вечеру субботы вокруг ямы появилось ограждение, однако не исключено, что она может увеличиться.

- Кажется, через пару лет он совсем развалится, - пишут администрация сообщества «Типичный Калининград», выложившая фотографии. – И это даже штормов зимних не было!

Успел ли кто-нибудь провалиться, не сообщается.

Напомним, во время шторма в январе 2019 года на том же месте обрушилось несколько пролетов променада. После этого происшествия прошли работы по установке волнорезов.