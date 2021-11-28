Пляж в Янтарном засыпало крупным янтарем

Россыпи янтаря на пляже в Янтарном Фото: скриншот

В субботу отдыхавшим в Янтарном туристам и калининградцам очень повезло – после ветреной погоды берег буквально засыпало крупным янтарем. Видео с мужчиной, перебирающим россыпи полудрагоценных камней, в субботу вечером появилось в сообществе «Подслушано Янтарный».

- Смотрите, все это янтарь, - приговаривает он, набирая пригоршни кусочков древней смолы. – Какая красота! Просто собирай - не хочу!

И действительно, средний размер янтаря, который выкладывает на ладонь счастливчик, сантиметра полтора в диаметре. Такое ощущение, что за полчаса он вполне может собрать килограмм, если не больше.